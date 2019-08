L’ultimo saluto ad Antonio Rastrelli: «La tua vita, un esempio per tutti» (video)

C’era molta gente alle esquie di Antonio Rastrelli, scomparso giovedì scorso nella sua Napoli all’età di 91 anni. Nonostante la giornata festiva e sotto Ferragosto, diverse centinaia di persone si sono radunate alla chiesa del Sacro Cuore in corso Vittorio Emanuele per dare l’ultimo saluto al governatore della Campania, al vecchio missino e al politico dalla schiena dritta, come lo ha definito Mario Landolfi. Durante l’omelia il sacerdote ne ha ricordato il rapporto con la polis, con il territorio, il suo ruolo di uomo delle istituzioni ma anche del popolo. Una folla commossa ha seguito la funzione e particolarmente toccante è stato il ricordo del figlio Sergio, uno dei cinque di Antonio Rastrelli, presenti con nipoti, al termine della messa. Rastrelli oltre a essere governatore campano è stato anche senatore e sottosegretario al Tesoro. «La tua vita è stata e rimarrà un esempio per tutti noi». Moltissime le autorità presenti, in rappresentanza delle istituzioni, così come i suoi antichi camerati del Msi e poi di Alleanza nazionale. Tra gli altri abbiamo visto il vice sindaco di Napoli, il vice presidente della Regione Campania, il sindaco di San Cipriano Picentino, legata da antica amicizia con Rastrelli, Mario Landolfi, Pasquale Viespoli, Enzo De Caprio, Massimo Abbatangelo, Luciano Schifone, Bruno Esposito, l’ex presidente della provincia di Salerno Andria, Enzo Fasano, Franco D’Ercole, Enzo Rivellini, Silvano Moffa, Michele Florino, Fulvio Martusciello, Domenico Zinzi, scusandoci con tutti quelli che non abbiamo citato e anche con tutti quelli che impossibilitati a intervenire personalmente ai funerali, tuttavia hanno mandato messaggi di cordoglio alla famiglia. Alla fine, per una persona coerente come Antonio Rastrelli, che aveva il coraggio di professarsi del Msi quando era difficile e pericoloso esserlo, non poteva mancare il saluto del Legionario, il “presente!” chiamato sul sagrato della chiesa: tre volte è risuonato il commosso e solenne “presente!” per Antonio Rastrelli. SIamo certo che gli ha fatto piacere.

(Video tratto da Youtube)