Lega, c’è chi sussurra: «Per ricucire parliamo con le persone migliori del M5S»

Nella Lega si riflette. C’è un’ala possibilista. Il voto si allontana, è la tesi. Meglio provare a ricucire. «Rimpasto? Non spetta a me dirlo, però penso che anche nel M5s ci siano nomi di tutto rispetto che potrebbero rilanciare un programma e un accordo di governo». Lo ha detto Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia e deputato leghista, in un’intervista al Messaggero.

Si può ricomporre il rapporto con il Movimento Cinque Stelle? A che condizioni? «All’interno del M5s convivono più anime e non tutte sono favorevoli a un inciucio con l’apparato e il sistema che il M5s ha sempre combattuto. Meglio discutere da pari a pari con forze politiche che ti rispettano, come la Lega nei confronti del M5s, che fungere da portatori d’ acqua a favore di partiti il cui obiettivo è azzerarti prima o poi».

«Ovviamente non spetta a me dire se sia possibile ricomporre il rapporto con l’alleato di Governo e se un rimpasto possa essere una soluzione. In modo del tutto ipotetico penso che nel M5s e, comunque, nel panorama della politica italiana più lungimirante, preparata e intelligente ci siano nomi di tutto rispetto che potrebbero rilanciare un programma e un accordo di governo, che oggi sembra obiettivamente usurato», conclude Morrone. Un programma di governo che può essere rilanciato solo con la Lega.