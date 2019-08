Vasco Rossi, rockstar dell’ombrellone accanto. Il “bagno” di folla finisce male (video)

Vasco Rossi ha scelto nuovamente la Puglia come meta per le sue vacanze come ormai accade da anni. E come ogni estate il rocker di Zocca va in spiaggia come un comune bagnante. È accaduto in questi giorni di fine agosto su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il risultato? Un bagno di folla e di fan che hanno preso d’assalto il Blasco. Il video dell’incontro a sorpresa tra Vasco Rossi e i suoi ammiratori è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale «E al ritorno del mare è sempre una grande festa coi gitanti bagnanti festanti. Ad aspettarti sulla playa».

Visualizza questo post su Instagram Oggi delirio in spiaggia 😳😳😳😷🤣🤪🤟🤟🤟🕺🏻💃 Sono Dovuto Scappare… 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️‼️ Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 20 Ago 2019 alle ore 6:56 PDT

Lo sfogo di Vasco Rossi: “Sono dovuto scappare”

La folla di fan, armata di telefonini, ha letteralmente assaltato Vasco Rossi al mare. «Oggi delirio in spiaggia. Sono dovuto scappare…» ha scritto pubblicando anche su Instagram il video della gente che lo circondava, tra spinte e grida, a caccia di un selfie. «Dammi il cappello» urla uno del gruppo e un altro «Vasco, una firma!», costringendo il Blasco alla fuga di corsa sulla sabbia in costume e ciabatte.