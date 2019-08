La regina Elisabetta si lamenta: «L’elicottero di Trump ha rovinato il mio prato»

L’elicottero di Donald Trump ha rovinato il prato di Buckingham Palace. E la regina Elisabetta si è lamentata. La sovrana, secondo i media britannici, ha scherzosamente fatto notare i danni provocati dall’elicottero del presidente degli Stati Uniti, atterrato per due volte all’interno di Buckingham Palace durante la visita dello scorso giugno. «Venga a vedere il mio prato, è rovinato», le parole di Elisabetta al premier australiano Scott Morrison, ricevuto dalla regina. A quanto pare, i motori dell’elicottero hanno provocato un disastro al pari delle ruote, che hanno “arato” il giardino reale.

Il presidente Trump durante la sua visita era stato criticato anche dai media britannici per non aver rispettato il rigido protocollo della Royal Family. Donald Trump in meno di 24 ore, aveva infatti violato il protocollo reale per ben due volte: la prima quando, scendendo dall’aereo, aveva salutato la regina con un’insolita stretta di mano; la seconda quando, durante un banchetto serale a Buckingam Palace, aveva posato una mano sulla spalla di Sua Maestà, come per accarezzarla.