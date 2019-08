La Lombardi (M5S) confessa: «Siamo pronti ad allearci pure con Belzebù»

I 5 Stelle escono allo scoperto e sono pronti ad allearsi con chiunque, anche con Belzebù pur di evitare le elezioni e di restare al governo. In primis con il Pd. Intervistata da Repubblica Roberta Lombardi capogruppo dei 5 Stelle in Regione Lazio invia un appello a tutte le opposizione per votare insieme la sfiducia a Matteo Salvini: «Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi – spiega – se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini». Pur di restare in sella e non perdere la poltrona i grillini sono disposti a tutto: «Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con Belzebù». I 5S farebbero di tutto pur di non confrontarsi con le urne dalle quali uscirebbero con le ossa rotte. Ecco perché si sono messi alla guida del partito del non voto.

Lombardi, appello sulla sfiducia a Salvini

Per la Lombardi, come ripetono già tutto gli esponenti grillini, ci devono essere una serie di passaggi indispensabili in Parlamento e solo dopo si può andare al voto. Il primo è il varo definitivo del taglio dei parlamentari. I Cinque Stelle lo vedono come “un segnale nei confronti dei cittadini stufi della politica”e “di chi si è rifugiato nell’astensionismo”. Una mossa furba che consentirebbe di allungare i tempi a dismisura. Ma non solo. All’orizzonte c’è anche la mozione di sfiducia presentata dal Pd contro Salvini. È già stata incardinata e, nell’intervista la Lombardi dice chiaramente che «è giusto sia discussa subito». Il Movimento 5 Stelle sarebbe, dunque, pronto a votare con il Pd contro Salvini. «Dovremmo sfiduciarlo insieme a tutte le opposizioni», è la sua proposta.