La leadership di Salvini esce ammaccata. Basta ingenuità, occorre uno scatto di reni

Se il Conte-bis che sta per nascere è figlio di un complotto, uno dei padri è proprio Matteo Salvini, lo stesso che l’8 agosto ha ritirato la fiducia al governo precedente provocandone la crisi e poi la fine. Se complotto c’è stato, quindi, Salvini ne è stato uno dei protagonisti o, peggio ancora, l’inconsapevole strumento. In ogni caso, la sua figura ne esce molto ridimensionata e fatalmente cosparsa di dubbi circa la sua reale adeguatezza ad esercitare una leadership che non sia quella tipica di una campagna elettorale permanente. Ne tenga conto l’intero centrodestra prima di gettarsi a corpo morto nella riproposizione tal quale di una coalizione che negli ultimi tempi ha evidenziato più di un limite e ancor più contraddizioni, come dimostra la dinamica stessa della crisi, aperta e chiusa senza che emergesse alcuna linea comune nell’analisi che l’ha provocata né nelle soluzioni per risolverla: Giorgia Meloni ha puntato sulle elezioni senza subordinate, Salvini ha invocato un giorno le urne e un altro il perdono di Di Maio mentre Berlusconi ha infilato volentieri il dito nella piaga rimarcando le «ingenuità sovraniste».

Sfiduciare il governo si è rivelato un autogol

Altro che compattezza. Ora, però, la fine traumatica del primo governo sovran-populista esige invece un deciso cambio di passo. Siamo ormai in una fase diversa. Il governo che nasce sulle macerie di quello precedente è fondato sulla paura del voto e sulla consapevolezza di essere minoranza. La prima ha in grembo una legge elettorale proporzionale per eliminare le coalizioni, e quindi il centrodestra, dalla competizione; la seconda può partorire una piccola Yalta, con il Pd a corteggiare il Nord largheggiando in autonomia regionale e con il M5S a fungere da elemosiniere del Sud attraverso un ricorso ancor più massiccio a misure assistenzialistiche. Un mostro a due teste che rischia davvero di inabissare l’Italia. Potrà perfino riuscirci se il centrodestra rinuncerà ancora a fare politica per continuare a specchiarsi a colpi di tweet nella pancia della gente.