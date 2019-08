«La Chiesa è un club sadomaso», Toscani condannato. E lui: «Non cambio idea»

Imperterrito, arrogante e sprezzante come sempre. Aveva definito la Chiesa «un club sadomaso» ed è stato condannato per vilipendio alla religione cattolica. Durante una puntata della trasmissione radiofonica “La zanzara”, rispondendo a una domanda sulla pedofilia in Vaticano, Toscani si era calato nei panni di un extraterreste appena sbarcato in una chiesa e aveva sparato a zero. Ora replica: «La condanna non mi ha cambiato, la mia opinione sulla religione resta la stessa, perché uno che non la conosce, entrando in una chiesa cattolica, si domanda da dove venga tutta questa violenza e questo sesso represso, questo sangue, questi angioletti nudi, questi uomini vestiti da donna, questi anoressici crocifissi con le spine intorno alla testa. E poi si chiede da dove vengano tutte queste donne vergini». Lo afferma all’AdnKronos il fotografo Oliviero Toscani commentando senza peli sulla lingua la condanna in primo grado a pagare una multa di 4mila euro per vilipendio alla religione cattolica.

Toscani: «Italiani ipocriti»