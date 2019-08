La Boschi contestata per strada: «Devi solo vergognarti». E lei s’infila in auto

Contestata per strada, all’esterno di Montecitorio. Vittima è Maria Elena Boschi. «Come fate a non vergognarvi?», le urla un uomo. Lei è in imbarazzo, cerca di rispondere. Ma è difficile. La deputata Pd si ferma, vuole confrontarsi. Ma il contestatore è un fiume in piena. «Vi siete abbassati, dovete vergognarvi dentro di voi, tutti gli appalti li avete gestiti male», le dice senza mezzi termini. La Boschi cerca di accampare scuse: «Io non ho gestito nessuno». Ma l’uomo non si placa e l’ex ministro prova a spiegare: «Negli ultimi quattordici mesi c’è stato un altro governo, non ci siamo stati noi». Come se prima ci fosse stato il paradiso e ora l’inrerno. L’uomo replica: «Sono di destra, il padre di Di Maio ha detto che lui è di destra». La Boschi prende la palla al balzo: «Ecco, credo che sia giusto che parli con quelli che la rappresentano, perché noi non rappresentiamo la destra», dice infilandosi in auto.

Poco prima, nuove dichiarazioni. «La direzione è andata bene, siamo in fase di trattativa», aveva detto la Boschi. «Se vogliamo evitare che aumenti l’Iva dobbiamo procedere velocemente. Per noi è importante che si abbassino le tasse». E anche su questo viene contestata. Stavolta sul web, con una valanga di commenti e sfottò: «Ora vuoi abbassare le tasse? Fai ridere».