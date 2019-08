Italiani travolti dalle tasse, le cifre lo provano. E sulla casa la bomba dei rincari Imu

Annus horribilis il 2018. Ne sanno qualcosa gli italiani che hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all’ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell’Ue. Un differenziale che “pesa” quasi 2 punti di Pil. In termini pro capite, invece, sono stati 552 gli euro che abbiamo corrisposto in più al fisco rispetto alla media dei cittadini europei. A fare i conti è la Cgia di Mestre che ha comparato la pressione fiscale dei 28 Paesi dell’Ue e successivamente, calcolato il gap esistente tra l’Italia e ciascun Paese appartenente all’Unione.

L’altro fronte caldo è la casa con i relativi aumenti dell’Imu, l’imposta sugli immobili. Uno studio questa volta non è della Cgie ma della Uil che ha “mappato” 215 Comuni italiani. Tra le città che risentiranno dei rincari ci sono Torino, La Spezia, Pordenone ed Avellino. In quest’ultima città, l’aliquota per le seconde case sale dal 10,5 per mille al 10,6 per mille; a Torino schizza in alto l’aliquota sulle case affittate a canone concordato: dal 5,75 per mille al 7,08, mentre quella a canone libero dall’8,6 per mille al 9,6; lo stesso a La Spezia, dove l’aliquota sale dal 4,6 per mille al 6. In totale, su 4.078 Comuni, sono 566 quelli che hanno comunicato al ministero la scelta di aumentare le aliquote. Stangate in arrivo dunque su Mantova, Rimini, Barletta, Avellino, Trapani, Lecce e Carrara.