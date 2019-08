Incendio nei terreni di Musumeci, Confagricoltura: «Piromani cancro della Sicilia»

«Vicinanza al presidente Musumeci. Piromani cancro della nostra terra». Con queste parole Confagricoltura, esprime tutta la solidarietà al governatore della Sicilia. L’ incendio nella campagna a Militello Val di Catania, al confine tra la proprietà del governatore e quella di un vicino, è inquietante. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo operativo e della sezione Scientifica di Catania che stanno effettuando i rilievi e hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti. «E’ certamente sospetto l’incendio che ha colpito una proprietà terriera del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, avvenuto subito dopo le sue denunce contro i piromani. Il governatore ha la piena solidarietà di Confagricoltura e lo esortiamo a non fermarsi nella lotta contro i criminali che, in maniera volontaria, distruggono la nostra Terra e la nostra agricoltura. Confidiamo affinché le forze di polizia possano far luce su questo inquietante episodio», ha detto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi.