In diretta Fb a tutta velocità, romeno ubriaco fa una strage: tre morti (video)

La moda assurda di riprendersi mentre si guida a velocità folle si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. La strage, documentata da questo video su Fb (i contenuti potrebbero turbare le persone più sensibili) è avvenuta domenica a Tulcea, in Romania.

Strage in diretta su Fb: morti donna incinta e bimbo

Il folle, che guidava a tutta velocità un’auto sportiva, si è ripreso in diretta Facebook, ma ha perso il controllo del mezzo e ha ucciso due donne e un bambino che si trovavano pacificamente nel loro giardino. Il drammatico incidente è avvenuto domenica scorsa a Vacareni, 250 chilometri a est di Bucarest. Le vittime sono una donna incinta, un’anziana 79enne e un bambino di tre anni. Una quarta persona presente nel giardino è rimasta ferita. Feriti anche il guidatore dell’auto, un 39enne poi risultato ubriaco, e il passeggero che era con lui. L’autista ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato. Incidenti stradali causati da dirette su social sono purtroppo sempre più frequenti in Romania. Il governo di Bucarest ha annunciato di voler inasprire le multe per chi usa il telefono cellulare al volante. Il problema della pirateria stradale riguarda tutta Europa, come conferma il grave fatto di cronaca di Vittoria di Ragusa, dove sono morti due cuginetti.

