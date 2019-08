Il sondaggio che terrorizza i Cinquestelle: ecco perché cercano l’inciucio col Pd

C’è un sondaggio che terrorizza Davide Casaleggio. Idealmente Casaleggio jr sarebbe stato tra i più favorevoli al ritorno alle urne. Ma dopo aver visto un drammatico sondaggio che dà il M5S tra il 7 e l’8%, ha capito che l’unica strada per far vivacchiare il Movimento è l’alleanza parlamentare col Pd e proporre un governo M5S guidato da Conte. Lo riporta in un retroscena il Corriere della Sera che spiega come mai la posizione di Di Maio è finita in minoranza, anche nel gruppo parlamentare. Le prime aperture del Pd sull’ipotesi di riportare Conte a Palazzo Chigi sono arrivate sul tavolo di Bibbona mentre Grillo e compagni ufficializzavano la rottura definitiva con Salvini. Si legge ancora sul Corriere che gli emissari del M5S hanno riportato agli ambasciatori dell’altro fronte che la trattativa su Palazzo Chigi sarà bene avviarla soltanto dopo aver risolto un’altra questione: ovvero quella che riguarda il futuro personale di Di Maio. Si chiede che cadano i veti per un suo ingresso nel governo. Dicono infatti i 5S che il veto su Di Maio al governo è inaccettabile. Questa, per il Corriere, è la bacchetta di Shanghai che, se rimossa dal tavolo, può sbloccare il gioco.

Governo Pd-M5S, lo scenario

Anche la Stampa tratteggia uno scenario analogo. Di fronte a Grillo, si legge, vengono snocciolati i diversi scenari e il voto non è più un completo tabù, soprattutto se fosse nel 2020. Il più accanito sostenitore è Di Battista. Casaleggio jr, invece, è per la tenuta del governo, anche perché sa che le urne potrebbero dimezzare gli eletti del M5S, ognuno dei quali destina 300 euro mensili all’Associazione Rousseau, incaricata della comunicazione del Movimento. Visti gli attuali sondaggi, i versamenti mensili totali crollerebbero rispetto ai 100mila attuali. Tutti i presenti hanno letto l’editoriale con cui Romano Prodi apre a un governo istituzionale, raccolto attorno ai partiti che hanno sostenuto Ursula Von Der Layen a Bruxelles.