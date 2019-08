Il rapper Young Signorino scende dal palco e prende a schiaffi un giovane (video)

Rifila uno schiaffo a uno spettatore durante uno dei suoi concerti. Il rapper Young Signorino torna a far parlare per le sue intemperanze. A Fermo per un concerto il cantante di “Drogalero” è stato al centro di uno spiacevole episodio. Mentre si trovava sul palco intento a esibirsi in uno dei suoi brani, un giovane tra il pubblico ha iniziato a inveire contro di lui e lui come reagito? Lo ha non ha schiaffeggiato davanti a tutti per zittirlo.

(pubblicato dal Fatto quotidiano)

Scintille a un concerto di Young Signorino

Young Signorino ha poi chiarito quanto accaduto sui social. Attraverso le stories di Instagram ha spiegato di esser stato provocato più volte dal giovane e che alla fine lo schiaffo è arrivato tra il sostegno del suo pubblico: «Se tu vieni nel mio spazio a fare il co****ne io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione».

Il rapper ha poi precisato: «Siccome c’era assenza di sicurezza, ma non sto dando la colpa a nessuno, io mi sono difeso da solo giustamente. Tale persona mi stava provocando, venendo tre volte nel mio spazio, dicendo anche “anoressico” e frasi del genere. Che cosa ti aspetti? Che ti do un bacino o che ti do uno schiaffo? Io non ti rompo il ca**o. Non provocatemi manco sui social. Non scrivetemi “Pesi 20 kg che pizze vuoi darmi?”. Le pizze te le do, non me ne fotte un ca**o».