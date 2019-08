Il Pd ha già pronti i manifesti elettorali, tutti contro Salvini: “scappa”, “fa paura”, “è il problema”

Il Pd sfida Salvini e prepara il terreno per l’alternativa (“dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi evenienza”, ha detto oggi Nicola Zingaretti invocando nuovamente l’unità del partito), anche a colpi di manifesto. Oggi al Nazareno c’è stata una riunione organizzativa per il lancio della campagna “L’Italia è più bella”, che affida il proprio messaggio al caro vecchio manifesto politico, nella classica dimensione 70×100.

Il soggetto dell’offensiva comunicativa del Pd è Matteo Salvini. In uno dei manifesti viene ritratto in primo piano bianco-nero e un titolo ricorda che il leader della Lega “È il problema, non la soluzione”. Alla base del manifesto il claim della campagna Pd: “C’è un’Italia più bella che possiamo costruire insieme”. Un altro poster dice che Salvini “Ha messo in ginocchio l’Italia e ora scappa per paura della legge di bilancio”.

In un video appello (in basso) rivolto ai militanti e ai volontari alle feste dell’Unità, Zingaretti ha chiesto un supplemento di impegno e li ha ringraziati “perché questo è il modo migliore di rappresentare l’Italia. Ora è il momento della battaglia politica e voglio ringraziare chi si sta organizzando. Io e i dirigenti del partito siamo in giro per le Feste e continueremo a farlo per difendere il Paese”.