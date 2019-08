Il M5S sospende la trattativa e riunisce i vertici con Grillo. Forse Di Maio vedrà Salvini

Ormai è una ridda di voci, di boatos, di indiscrezioni. Di certo c’è che il Movimento Cinquestelle alle 15 riunirà i vertici all’hotel Forum con Davide Casaleggio e col fondatore del Movimento Beppe Grillo, giunto a Roma in queste ore cruciali per dare la sua benedizioni alle decisioni finali, che dovrebbero arrivare in giornata. Ci saranno anche Di Battista e Taverna, i più scettici sulla nascita di un eventuale governo giallorosso.

Secondo le ultime parole del capogruppo Pd al Senato Marcucci (“non ci sono veti”) sembra che il Pd abbia capitolato sul Conte bis mentre prosegue l’opera di Matteo Renzi, il principale tifoso dell’accordo tra dem e Cinquestelle: “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Zingaretti ha riunito intanto la cabina di regia sulla crisi nella sede del Nazareno.

Ma con la Lega non tutte le porte sono chiuse. Proprio Repubblica scrive che in giornata Di Maio potrebbe incontrare Matteo Salvini, anche se l’appuntamento non ha ancora avuto conferma ufficiale. A credere in un ritorno dell’alleanza M5S-Lega è il ministro uscente dell’Agricoltura Centinaio che sostiene che l’ipotesi è ancora percorribile. Fissata invece sicuramente la direzione del Pd per domani pomeriggio, che sarà chiamata a prendere atto dell’esito della trattativa.

Il Quirinale a sua volta dovrebbe diramare stasera il calendario delle consultazioni.