Il grillino Airola fa una figuraccia in aula. L’imbarazzo dei colleghi (video)

Esilarante il video in cui si riporta l’intervento al Senato del grillino Alberto Airola, membro della commssione Esteri, durante ildibattito sulla Tav. Ecco il testo, riportato da Libero, di quanto detto dal senatore Airola: “Noi… no scusate il contrario. 45 milioni, chilometri, sono italiani e l’Italia paga due terzi, quattro miliardi. E…. no, scusate: 45 chilometri sono francesi, e l’Italia… scusate i dati sono molti, vi chiedo di avere pazienza”. Insomma, 45 milioni di chilometri, i francesi, l’Italia, non si è davvero capito nulla. La figuraccia del grillino è stata clamorosa, tanto che la collega senatrice alle sue spalle si è disperata visibilmente.