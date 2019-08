Il buonismo della Littizzetto non va in vacanza: l’appello per i migranti (video)

Tutti i buonisti in campo. O meglio, i vip della sinistra che sono sconvolti dalla vicenda Open Arms. Ora spunta anche il video di Luciana Littizzetto, con il volto triste e la voce sofferta. Come ampiamente prevedibile, ripete il copione sinistrorso: «In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete “in” mare. È molto diverso», dice. . «Non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile. Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido. Voi siete coraggiosi, sappiate che c’è un sacco di gente che è con voi. Vi aspetto! Vi aspetto a terra!». conclude. Il popolo di sinistra plaude. Gli altri sono stufi delle prediche buoniste: «Visto che hai posto in casa tua, portateli tutti», scrive Pino C mentre Antonio P non le fa sconti: «La Littizzetto potrebbe fare molto meglio se donasse un po’ dei suoi soldi, ricevuti dalla Rai, a quei poveri migranti». E molti commenti sono postati sulla pagina di Michela Murgia, che ha pubblicato il video.

