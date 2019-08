Gozi fa l’arrogante: «Meloni e Di Maio vogliono togliermi la cittadinanza? Studino»

Senza ritegno, senza vergogna. Arroganza e presunzione. Sandro Gozi si sente persino in diritto di replicare in punta di diritto alla circostanza senza precedenti in Italia che lo vede ricevere un incarico da parte del governo francese di Macron. Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi, che ora riveste per il governo Macron lo stesso incarico, ribatte così alle parole del vicepremier Luigi Di Maio e a quelle di Giorgia Meloni che hanno avanzato l’ipotesi di revocargli la cittadinanza italiana. «Nei trattati europei – sottolinea Gozi – si riconosce la possibilità di prestare attività presso altri governi di altri stati membri. Io poi, sono un consigliere, non ho nessun potere pubblico. La Corte di Giustizia ha riaffermato più volte questo principio», aggiunge l’esponente dem.

Gozi replica e insulta la Meloni

Si permette si salire in cattedra Gozi, dando degli incompetenti a chi lo critica. E a Di Maio e Meloni «dico che sarebbe meglio che studiassero diritto europeo, trovo questa cosa inaccettabile dal punto di vista politico e morale», perché il «ritiro della cittadinanza evoca periodi più bui, gli anni ’30». Sfiora il ridicolo. La parola moralità in uno che cambia casacca per andare a parlare un linguaggio politico più vicino alla Francia e meno alle cose di casa nostra, è semplicemente patetica, anzi grottesca. Rievocare anni bui , poi, è il solito passe-partout per distrarre dalla questione squisitamenti politica. E continua ad insultare, a impartire lezioni. «E’ evidente che questa vicenda è un’arma di distrazione di massa, per chi, come Meloni deve rincorrere Salvini che le sta prendendo il posto a destra, e chi come Di Maio, invece, ha problemi grossi di governo e nel suo movimento». Irridere gli avversari è semplicemente penoso. E non “distrae” affatto dal merito del caso di cui si è reso protagonista.

Prosegue infatti, la petizione di FdI per chiedere formalmente al governo di intimare a Sandro Gozi, già Sottosegretario della Presidenza del Consiglio del Governo Renzi con delega agli affari europei, di abbandonare l’incariclo di responsabile degli affari europei per il Governo francese di Macron, pena la revoca della cittadinanza italiana».