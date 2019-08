Giorgia Meloni: «Quelli del Pd sono i nemici d’Italia. Da Gozi a Scalfarotto…»

«Difesero Carola nonostante avesse violato i nostri confini nazionali e speronato una motovedetta della Gdf, #Gozi va alla corte di Macron e #Scalfarotto decide di sincerarsi in carcere delle condizioni di salute di chi ha ucciso un carabiniere». Giorgia Meloni scrive un durissimo post sulla sua pagina Facebook contro i democratici: «Quelli del Pd sempre nemici dell’Italia». Il post ha ottenuto una valanga di clic e migliaia di commenti e condivisioni. Scrive Augusto T: «Sembrerebbe una barzelletta ma incredibilmente è vero». E Giorgio G. aggiunge: «Il Pd semre dalla parte di delinquenti e stranieri. Oltre che nemici giurati degli italiani». Mentre Pietro P. osserva: «Più che altro sembrano nemici della legalità. Molto peggio». E Luca S. si chiede: «Vorrei solo capire come fa la gente a votarli ancora». Mentre Augusto T. puntualizza: «Tutto ha un inizio e una fine. La fine del Pd è vicina». Giuseppe C. pone la domanda: «Ma perché è andato a trovare questi e non la vedova del carabiniere? In che Italia viviamo?». E un altro utente scrive: «In America esiste il reato di alto tradimento e la pena è l’ergastolo, se poi insieme all’alto tradimento si commette pure cospirazione contro la Repubblica la pena è la morte, da noi invece i giudici indagano i ministri che fanno fare un giro su una moto d’acqua ai figli e poi ci chiediamo perché l’Italia sia diventata la Repubblica delle banane».