Fusaro demolisce il governo M5S-Pd: con la sinistra fucsia lavoratori massacrati (video)

Diego Fusaro, filosofo e opinionista, durante la trasmissione Stasera Italia su Rete4, si scaglia contro quello che definisce il governo “non giallorosso ma giallo-fucsia poiché la sinistra di rosso non ha più nulla”. La sua sudditanza ai dettami del rigorismo europeo si traduce infatti in un massacro per le classi lavoratrici. E’ impossibile quindi che il nuovo governo cui sta sta lavorando, con la benedizione di Bruxelles, possa fare promesse di equità e di lotta alle disuguaglianze.