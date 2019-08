Fusaro a Parenzo: «Sei un pagliaccio del circo». E lui: «Fai ridere anche senza naso rosso»

Diego Fusaro contro David Parenzo, nuovo tweet nuova rissa. Tra il filosofo e il giornalista è guerra continua. Su Twitter ancora una volta i due se le sono date, come sempre, di santa ragione, dando spettacolo. «Il 2 settembre riprende La Zanzara: nuovi mostri amici cari! In arrivo, dopo la donna barbuta, Wanna Marchi, il Brasile… ecco a voi Dragoni economista», ha scritto il giornalista sui social. Il commento di Fusaro è fulmineo: «È esilarante vedere come al circo, talvolta, colui che pensa di essere il gestore dello spettacolo, il domatore indomito, l’organizzatore esterno non si avveda di portare un naso rosso tondeggiante ed essere egli stesso la principale attrazione dello spettacolo». Parenzo risponde: «Sempre in tua compagnia! Sempre. Tu però anche senza naso rosso fai ridere. Pensa un po’».

Una rissa continua

Questo il tenore delle loro risse, su cui su twitter si potrebbe ricavare persino un diario. Parenzo le dice talmente grosse – è nei ricordi di tutti il comportamento sgradevole di Parenzo contro Giorgia Meloni- che se le tira dietro:« Amico mio, lei si scompone oltremodo. Non è ragliando che appare più intelligente», gli disse Fusaro. «Si pulisca la bava percolante dalle labbra e non sia sì rannuvolato: per oggi, col suo abbaiare a comando, si è garantito l’osso quotidiano»: era stata una delle tante “perle” scagliate dal filosofo al conduttore. «Ti considerano tutti un pirla, fidati»…