Forza Italia “processa” Salvini: «Se avesse ascoltato Berlusconi, non avrebbe sbagliato»

In Forza Italia si tirano le somme. E si mette il leader leghista “sotto processo”. A dare il “la” è Mariastella Gelmini: «Salvini ci ha rimproverato di avere fatto errori, stavolta ne ha fatto lui uno più grande con Di Maio», dice. «Adesso azzeriamo gli errori vediamo di ricostruire il centrodestra, che è l’unica alternativa possibile alle chiacchiere del M5s e a questa sinistra».

«Se Salvini avesse convocato qualche vertice di centrodestra in più, se avesse ascoltato qualche consiglio di Berlusconi, probabilmente avrebbe fatto qualche errore in meno», ha detto Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia. Intervistato da Radio radicale, si è augurato che da questa gestione della crisi arrivi a tutti un insegnamento. «Salvini capisca che, se il centrodestra non è unito, probabilmente rischia di perdere le prossime elezioni, non solo quelle politiche ma anche quelle regionali».

«Questa maggioranza contronatura che sta nascendo – aggiunge Giacomoni – potrebbe diventare una coalizione politica a livello nazionale e regionale. Se Pd e M5S riescono a far nascere un governo, dopo che si sono insultati per anni, poi sono capaci di tutto. Quindi io credo che anche dal punto di vista delle prossime elezioni regionali, a cominciare dall’Umbria, il centrodestra rischia di perdere se non è unito e compatto».

«L’altro errore che si sta facendo è quello di pensare che una destra-destra, sovranista e estremista, sia maggioranza nel Paese: non è così. Per questo il ruolo di Forza Italia è fondamentale», incalza l’esponente azzurro. «Siamo convinti che solo noi possiamo portare all’interno del centrodestra la tradizione liberale, cattolica e riformista, ma soprattutto quei valori di un centro moderato che altrimenti andranno al Pd o addirittura ai Cinquestelle di Conte. Oggi – conclude Giacomoni – più che mai c’è bisogno di Forza Italia».