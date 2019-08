Forza Italia lancia l’allarme: «Si sta formando il governo più a sinistra della storia»

«Con l’apertura del Pd a Leu rischiamo di avere il governo più a sinistra della storia repubblicana. E questo, proprio nel momento storico in cui nel Paese esiste una chiara maggioranza di centrodestra. È semplicemente tanto paradossale quanto inaccettabile». Lo afferma il deputato d Forza Italia Maurizio Carrara.

«È mai possibile – dice – dar vita ad un governo di sinistra estrema quando invece gli italiani in maggioranza sono contrari? E lo hanno dimostrato in tutte le elezioni regionali ed europee da un anno a questa parte. Se i cittadini votano per un governo e se ne trovano uno di segno opposto, non ci si lamenti poi della disaffezione verso i partiti e le Istituzioni rappresentative».

«La mia preoccupazione sono le possibili tensioni sociali che una scelta del genere potrebbe provocare, perché gli elettori si sentirebbero defraudati», conclude Carrara. «Forza Italia vuole ridare la parola ai cittadini. Vuole tornare a votare con un centrodestra compatto che abbia i numeri per governare veramente il Paese».

Lucia Ronzulli, vicepresidente dei senatori azzurri, parla al Tg2. « Forza Italia non è disponibile a sostenere il governo più a sinistra della storia che nascerebbe da un inciucio tra Pd e M5S»- E Giorgio Mulè taglia corto: «Nessuna scorciatoia, nessuna maggioranza improvvisata, men che mai un pateracchio tra Pd e 5stelle. Forza Italia ritiene che la via maestra sia il voto».