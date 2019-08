Forza Italia contro il grillino Gallo: «Non offendere Berlusconi, torna nel pollaio»

Forza Italia contro il grillino Gallo. Quel post scritto su Facebook è inaccettabile. «Chi ha chiesto pieni poteri, elezioni subito e chi ha fatto cadere il Governo ora, da perfetto Mefistofele, offre la presidenza del Consiglio a Di Maio», aveva scritto per attaccare Salvini. Poi aveva aggiunto: «Come se il M5S mettesse il proprio ego personale davanti al Paese come fa lui, come se il M5S si facesse corrompere da potere e poltrone. Evidentemente ci confonde con Berlusconi».

Dura la reazione di Forza Italia, affidata alla deputata azzurra Simona Vietina. «I 5 Stelle sono davvero disorientati da questa crisi politica che li ha travolti», ha detto. «Come un pendolo si muovono dalla Lega al Pd e lanciano accuse insensate e infamanti contro Silvio Berlusconi. Condanniamo le parole di Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del M5s della Camera, che ha associato corruzione e sete di potere al nome del nostro presidente».

«Gallo farebbe bene a tornare nel pollaio del suo partito invece di permettersi di nominare Berlusconi. Ora i grillini sono pronti a gettarsi nelle braccia della sinistra, che nonostante i maldestri tentativi di smarcarsi da quel mondo fa parte del loro Dna, per restare ancorati alle loro poltrone: alla faccia del cambiamento».

«E nel giro di poche settimane il grande e affidabile alleato Matteo Salvini è diventato un perfetto Mefistofele, come dice Gallo: strano, fino all’inizio di agosto il leader della Lega non aveva sbagliato una sola mossa….. Vorrei dire a Salvini che, dopo aver aperto la crisi, si umilia quasi come se dovesse riconquistare la moglie appena tradita: un piccolo consiglio, quando le cose non funzionano la cosa migliore è la separazione, anche per i figli – conclude Simona Vietina – che nel nostro caso sono i cittadini».