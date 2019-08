Flash mob di FdI, Meloni: «La crisi non va in vacanza. Di Maio è incapace» (video)

“La crisi non va in vacanza”. In diretta davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, il quartier generale di Fratelli d’Italia quasi al completo – nonostante il caldo torrido e la pausa dei lavori parlamentari – ha organizzato un flash mob per focalizzare l’attenzione sulle imprese in crisi a cui il ministero diretto da Di Maio non è in grado di fornire soluzioni. La leader Giorgia Meloni e i suoi alzano uno striscione che a caratteri cubitali dice: “La crisi non va in vacanza”. Già, sotto il sole, Fratelli d’Italia non va in vacanza e manifesta solidarietà e presenza politica a chi è in grave difficoltà. Mentre centinaia migliaia di persone non hanno certezze sul proprio futuro lavorativo, FdI è accanto a loro. «Di fronte a un Di Maio inconcludente, che in un anno ha fatto solo 80 riunioni senza prospettare neessuna soluzione, FdI c’è. «Di Maio ha saputo solo prorogare la cassa integrazione per manterenere tutti con la paghetta di Stato, il rdeddito di cittadinanza».

Meloni: «200 tavoli di crisi. Di Maio dove sei?»

«Contro la politica industriale del ministro Di Maio e del governo», FdI propone un «pronto soccorso aziendale di fronte ai 200 tavoli di crisi aperti al Mise, h24». Grande partecipazione davanti al Ministero dello Sviluppo economico. Giorgia Meloni le ha suonate al governo, ricordando che, nonostante l’estate, «le aziende italiane continuano a essere in grande difficoltà e che hanno bisogno di politiche attive di impresa per salvaguardare il tessuto produttivo».

«Se Toninelli non è all’altezza, Di Maio non è da meno», dice la Meloni. Pernigotti, ad esempio, nonostante i proclami del ministro, rimarrà in mano turca. Il che vuol dire che il problema licenziamenti si proporrà tra pochi mesi. Piombino? stessa cosa: oggi è in mano a una multinazionale indiana. E Di Maio non si è mai presentato al tavolo..».