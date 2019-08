Firenze, blogger norvegese smaschera la truffa dei dipinti per strada (video)

Ecco a voi la “truffa delle stampe ad olio”, in pieno centro a Firenze. Ed ecco perciò la documentazione video dei truffatori in azione: stendono in strada alcuni dipinti facendo finta di venderli; in realtà aspettano soltanto che qualche turista distratto ci passi sopra o li calpesti per fingere indignazione e per richiedere al malcapitato un risarcimento. È il blogger norvegese Harald Baldr che s’accorge della truffa e che s’apposta per documentarla. Alla fine è fortunato: l’episodio che potrete vedere di seguito avviene nella centralissima via Calzaiuoli, a due passi dal Duomo. Il filmato che il blogger scandinavo ha pubblicato sul suo canale YouTube diviene virale: in meno di 24 ore è visto da più di 300 mila utenti. E chissà, magari servirà per far desistere questi delinquenti dal riprovarci. In ogni caso, per i turisti che passeggiano nel centro di Firenze vale la regola aurea: occhi aperti!