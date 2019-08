FI, c’è chi va in preghiera da Berlusconi: «Liberaci dall’alleanza con i sovranisti»

Siamo “antropologicamente” diversi, come possiamo essere alleati di una forza sovranista, antieuropea, che soffia sul fuoco delle paure e dell’odio? E’ la domanda che la senatrice Maria Rosaria Rossi, rivolge al presidente di Fi. Gli interrogativi che la Rossi mette nero su bianco in un intervento pubblicato sul Messaggero, sono condivisi da «molti altri parlamentari azzurri” e riguardano l’alleanza con la Lega e Matteo Salvini che, tuttavia, la senatrice di Fi non nomina mai apertamente.

Secondo Rossi «è solo grazie all’alleanza con noi che (i sovranisti, n.d.r.) siedono su quelle poltrone che ancora oggi non vogliono lasciare. Presidente, ci ha liberato dal comunismo, dallo statalismo, dall’odio sociale, dalla presunzione, dall’improvvisazione e dall’avventurismo. Ci liberi oggi dal sovranismo. Svincoli Forza Italia da alleanze inaffidabili e pericolose e la riposizioni al centro, un centro che si ponga come argine alle destre sovraniste oltre che alle sinistre comuniste».

«Dinanzi al baratro dove questi signori stanno trascinando l’Italia, prendere le distanze da loro non è più una scelta, è un dovere. Questa, presidente, non è una mia presa di posizione, ma è l’esternazione di un sentimento comune dei molti nostri azzurri e di tutti gli italiani del Sud che ho avuto modo di incontrare. Da parlamentare di Forza Italia mi rimetto, come sempre, alle sue decisioni», conclude la senatrice di Fi.