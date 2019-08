Feltri: «Da Pd e Cinquestelle solo maialate e zingarate. Dobbiamo avere uno stomaco di ferro»

«Mancano poche ore per sapere quale sarà il nostro destino. Dobbiamo avere un po’ di pazienza nonché uno stomaco di ferro per digerire la schifezza che sortirà dalle assurde trattative in corso». L’ha scritto Vittorio Feltri su Libero. «Non è vero che noi siamo pessimisti, è pessima la realtà e di conseguenza non abbiamo voglia di sorridere». «Siamo tutti in attesa di capire quale pasticcio la politica stia preparando per dare un governo all’Italia», incalza Feltri. «Intanto osserviamo divertiti alle zingarate di Zingaretti e alle maialate di Di Maio. Incontri, cene, dibattiti: tutta roba inconcludente da cui si evince che le idee e i programmi sono di una vaghezza indecifrabile».

Feltri: «Vogliono prolungare solo la legislatura»

«Il segretario del Pd dichiarò solennemente di essere contrario alla diminuzione dei parlamentari pretesa dai 5 Stelle», scrive ancora Feltri nel suo articolo. «Certi cambiamenti repentini di posizione inducono a ritenere che la coerenza per i dem sia un dettaglio trascurabile. Si rafforza la certezza che per costoro l’ obiettivo non sia realizzare quanto si sono impegnati a portare a casa, bensì costituire un esecutivo purchessia allo scopo di prolungare il più possibile questa balorda legislatura». «Gli stessi sbandamenti – conclude Feltri – si colgono nei pentastellati che riescono addirittura a tenere il piede in due scarpe: mentre trattano con gli ex comunisti, fanno l’occhiolino a Salvini che li invita a ricucire lo strappo».