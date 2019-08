Feltri contro Parenzo: «Devo ricredermi, non è uno sciocco. È molto peggio»

Vittorio Feltri ancora una volta contro David Parenzo, il conduttore di In Onda, trasmissione politica su La7. «Devo ricredermi. Parenzo non è sciocco. È molto peggio». Il direttore editoriale di Libero con pochissime parole demolisce il giornalista. Come ricorda Libero non è però la prima volta che i due si scambiano insulti. Era capitato qualche mese fa, quando Feltri, intervenuto alla Zanzara (di cui Parenzo era il conduttore) aveva esordito bevendo una coppa di champagne. «Ma ti pare che uno dice che i meridionali sono pigri e poi alle otto di sera si mette a bere champagne?», aveva immediatamente attaccato Parenzo.

Feltri e il battibecco sullo champagne

E Feltri aveva immediatamente contraccambiato: «Ho lavorato da stamattina alle dieci fino alle venti, dov’è il problema? Non sarò libero di andare a mangiarmi un boccone e bere un po’ di champagne? Alla faccia di Parenzo. Ma che te frega, Parenzo, perché voi ebrei non bevete lo champagne? Bevetelo sto champagne, così sareste un po’ più allegri e non mi rompereste i co*****i con la Shoah. E Madonna, sono decenni che rompono i co*****i con la Shoah, ma basta. Per l’amor di Dio. Non se ne può più».