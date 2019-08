FdI si mobilita: parte la raccolta firme per la petizione “elezioni subito”

FdI chiama a raccolta le piazze contro inciuci e accordicchi: sabato e domenica sono previste in tutta Italia iniziative mirate alla raccolta delle firme per la petizione “elezioni subito”, un richiamo all’ordine democratico che gli accordi in corso tra forze politiche provano a bypassare lavorando a un’intesa di governo post crisi.

Dunque, Fratelli d’Italia si mobilita questo fine settimana in tutta Italia per chiedere “elezioni subito”. La petizione nazionale promossa dal partito disi pone l’obiettivo di tornare subito al voto, dicendo una chiaro no a «inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare». Saranno allestiti banchetti dove sarà possibile firmare la petizione di Fratelli d’Italia in molte piazze delle principali città e in alcune località di mare, oltre che on line sul sito www.fratelli-Italia.it . L’incontro con la stampa è previsto per domenica 25 alle ore 11.00 a, presso il Lungomare Piermanni concessione n.1, dove saranno presenti numerosi parlamentari tra i quali il responsabile nazionale organizzazione di FdiTra le città dove sarà possibile firmare la petizione di Fratelli d’Italia figurano nel calendario degli appuntamenti, perin piazza Duomo,in piazza Mino alle ore 12.00 edalle ore 15.00 alle 18.00; mentresaranno allestiti dei centri raccolta firme a) in Corso Matteotti dalle 9.30 alle 13.00,(Messina) dalle 18,00 alle 21,00,presso il parco dell’Europa Unita didalle ore 10.00.