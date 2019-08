FdI: «I rom vandalizzano l’ippodromo delle Capannelle, ecco la prova» (video)

«I campi rom ancora in piedi, ma la Raggi non doveva chiuderli? I nomadi dell’insediamento La Barbuta hanno vandalizzato e danneggiato l’Ippodromo di Capannelle. Un danno che oltre a riguardare la struttura si ripercuote sul benessere degli animali. La sindaca intervenga per garantisca la messa in sicurezza dell’impianto e si mobiliti per sgomberare il campo rom adiacente all’ippodromo», è la denuncia di Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio di Fdi e di Alessandro Cochi responsabile Sport Fdi, che documentano le vandalizzazioni con un video.