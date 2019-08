Estate, l’elenco delle app per affrontare e trascorrere le vacanze senza stress

Da Packpoint a Hopper, da TripAdvisor a TheFork e Pixlr-o-matic. Tutti alla ricerca delle app per le vacanze di agosto, un po’ come i tormentoni estivi. Viaggiare è bello, ma a volte può essere anche stressante. Secondo i dati dell’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, il 45% dei turisti italiani negli ultimi tre anni ha viaggiato spinto da una motivazione legata all’enogastronomia. Questo significa che quasi la metà di chi andrà in vacanza lo farà all’insegna della buona tavola. Per garantirsi, dunque, vacanze gustose e targate zero stress, ecco una lista di app che accompagneranno durante tutto il viaggio, in Italia e non.

–Packpoint. Partiamo dalla valigia. Basterà indicare il luogo di destinazione e la durata del viaggio e Packpoint vi dirà cosa bisogna mettere in valigia, tenendo conto anche delle condizioni meteo che vi attendono. Disponibile gratuitamente per Android e iOS. -Hopper.