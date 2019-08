Estate in città: la classifica dei primi 10 migliori ristoranti con le terrazze all’aperto

L’abitudine di trascorrere le serate estive in città sta crescendo. E cresce anche la “moda” di pranzare nei ristoranti all’aperto su una terrazza molto ampia. Di locali che hanno queste caratteristiche ce ne sono molti, nel nostro Paese. A dare qualche consiglio è TheFork, sito e app per Android e iOS che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 15.000 in Italia. Ha analizzato le preferenze degli utenti sulle esperienze gastronomiche nei ristoranti con terrazza in alcuni dei suoi principali mercati. Durante la bella stagione, infatti, le ricerche di ristoranti con terrazza crescono di 5 volte a livello globale, in Italia si moltiplicano addirittura per 9. TheFork ha stilato, quindi, una classifica delle migliori terrazze dove mangiare in Europa in questa stagione basandosi sulla valutazione degli utenti.

La Top 10 Italia comprende:

Top of the Carlton (Venezia);

M89 Terrace (Milano);

La Terrazza di Via Palestro (Milano);

Panorama Restaurant La Scaletta (Firenze);

La Terrazza dei Papi (Roma);

Note di Cucina (Milano);

Latitude 45 (Milano);

VII Coorte (Roma);

La Terrazza Del Re (Napoli);

Ham Holy Burger Roma Termini (Roma).

Lo scontrino medio dei ristoranti che hanno una terrazza è leggermente superiore alla media:

in Italia siamo intorno ai 28,5 euro contro i 27,2 dei ristoranti che non hanno uno spazio esterno. Sempre nel Bel Paese, gli utenti cercano ristoranti con questa opzione ugualmente a pranzo e a cena (16% delle ricerche totali), mentre ci sono casi come la Spagna e il Portogallo dove le ricerche di ristoranti con terrazza sono più frequenti a pranzo. Inoltre, quando si prenota un ristorante con terrazza, si tende a riservare con maggiore anticipo.

Da noi lo si fa mediamente un giorno e mezzo prima. Infine, la cucina più prenotata per questo tipo di ristoranti è quella mediterranea.

Ed ecco, invece, la Top 20 in alcune delle principali città europee: Dispensa (Barcellona); 173 Rooftop Terrace (Barcellona); L’Adresse (Ginevra); Aduana – Gran Meliá Fénix (Madrid); Top of the Carlton (Venezia); Carlos Baena (Siviglia); Golf Hotel René Capt (Montreux); Septima Restaurant & Cocktail Bar (Madrid); 128 Rambla Restaurant- Hotel Rivoli (Barcellona); Scotta! (Parigi); Aromas da Beira Baixa (Lisbona); M89 Terrace (Milano); La Isabela – Hotel 1898 (Barcellona); The Mood Rooftop Terrace – Hotel The One (Barcellona); Le Cercle Rouge(Marsiglia); Santa Bica – Eat, Drink, Sleep (Lisbona); Art Café (Strasburgo); La Réserve (Strasburgo); Palacio de Cibeles (Madrid); Panorama Restaurant La Scaletta (Firenze).