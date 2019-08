Estate, con il caldo gonfiori e disagi. I consigli per la salute delle gambe

Tutti al sole e tutti al mare. Ma solo dopo aver dichiarato guerra e ballato gli odiosi inestetismi che ogni estate tolgono il sonno a più di una donna. Un problema che non ha anche fare solo con la bellezza, ma anche con la salute. Non si tratta, quindi, solo di mascherare la cellulite ma anche di ridurre il gonfiore e di alleviare la stanchezza delle gambe. Molte donne soffrono infatti di fragilità capillare, in particolare coloro che lavorano per molte ore in piedi come le sportive e le ballerine e anche le parrucchiere. Si tratta di un assillo presente tutto l’anno, ma di cui ci si ricorda solo nell’imminenza dell’estate. «Nella maggior parte dei casi – spiega l’esperta Camilla Pizzoni direttore scientifico di un grande gruppo farmaceutico – nasconde un malfunzionamento del flusso sanguigno: le vene delle gambe sfidano ogni giorno la forza di gravità pompando diverse centinaia di litri di sangue dalla punta dei piedi al cuore. Vita sedentaria, postura scorretta, abiti stretti e sintetici, tacchi alti, fumo e calore intenso sono fra i principali nemici delle vene e delle gambe».

In estate le donne riscoprono cellulite e inestetismi

Sono tutti fattori che causano un rallentamento del ritorno venoso. Le vene infatti faticano a pompare verso l’alto il sangue, che inizia così a ristagnare nei capillari. La prima conseguenza è l’indebolimento delle pareti dei vasi, che diventano permeabili e meno resistenti. A questo punto sono possibili fuoriuscite di liquidi che possono saturare il sistema linfatico. Le caviglie e i piedi si gonfiano, si percepisce un dolore diffuso alle gambe e un senso di pesantezza, oltre a formicolii, e possono affiorare vene visibili. Anche la cellulite, vero spauracchio dell’estate, è causata dal ristagno dei liquidi.

Frutta, verdura e sport contro il ristagno dei liquidi

Naturalmente, è possibile evitare l’insorgere di tali sintomi e prepararsi ad affrontare al meglio l’estate osservando piccole accortezze come tenere sotto controllo il peso del corpo attraverso una dieta ricca di vitamine e acqua, riducendo sale e alcol e consumando frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e antiossidanti, che facilitano la diuresi. Senza dimenticare che il primo comandamento per una vita sana esige il divieto assoluto di fumo mentre il secondo impone di praticare un po’ di sport. Non necessariamente in palestra. Ci si può infatti limitare a muovere le caviglie, mettersi in punta di piedi per attivare le articolazioni delle caviglie e la muscolatura del polpaccio. Vene varicose, cellulite e gonfiori si combattono anche calzando scarpe comode, non troppo alte e strette ma neppure eccessivamente basse. Utili in vista dell’estate sono anche gli automassaggi delicati da fare con entrambe le mani: una leggera pressione dall’inguine (punto più vicino al linfonodo) verso il ginocchio per convogliare la linfa nella stazione dei linfonodi inguinali.