Enzo Ferrari moriva 31 anni fa. Maranello lo ricorda sul sito e sui social

Sono passati 31 anni dalla scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, il fondatore del Cavallino più noto della Formula Uno. In occasione del 31esimo anniversario, la casa di Maranello ha voluto ricordarlo sui social e sul suo sito. Una foto di Ferrari con la scritta “I was the one who dreamed of being Ferrari” (“Io ero quello che sognava di essere Ferrari”) il tributo al fondatore della “rossa” mentre su twitter la stessa scritta è preceduta da: “A lifelong passion that continues to make the world dream. Today Enzo still remains in our hearts” (“Una passione di tutta la vita che continua a far sognare il mondo. Oggi Enzo rimane ancora nei nostri cuori”).