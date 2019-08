Ella Bucalo (FdI): «Toninelli, svegliati: gli impegni con la Sicilia vanno mantenuti»

«È strano come il ministro Danilo Toninelli dimentichi sempre nel cassetto le interrogazioni che riguardano la Sicilia». Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, relativo allo status dei pedaggi sulla Palermo-Messina. «Facendo seguito a una mozione depositata all’Ars, il Governo della Regione si era rivolto alla direzione generale delle concessioni autostradali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per autorizzare poi il Cas ad annullare il pedaggio di uno svincolo sulla A18. Come Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, abbiamo quindi presentato un’interrogazione – dice Bucalo – per sapere quali iniziative di competenza il ministro intende assumere».

Interrogazione di Ella Bucalo

Nell’interrogazione, chiarisce la Bucalo, «è specificato che la localizzazione della barriera uscita/entrata essendo nel comune di Messina (località Ponte Gallo di Orto Liuzzo – VI° quartiere della città), ricade nella decina di chilometri di tangenziale. Il costo del pedaggio per gli utenti, la maggior parte lavoratori, è di €1.20. L’interrogazione del 7 febbraio 2019 è ancora in attesa di risposta».

Infine la parlamentare di FdI chiarisce di «non voler entrare in sterili polemiche con alcuni esponenti del M5S che criticano a prescindere le iniziative dei deputati regionali di FdI, e mi riferisco alla mozione per la sospensione temporanea dei pedaggi sulla A18 e A20, ma vorrei ricordare che ad oggi il loro ministro è venuto in Sicilia solamente a fare passerelle e girare spot pubblicitari. I siciliani attendono con fiducia le cose concrete, come ad esempio, la riapertura del viadotto Himera sulla A19, crollato nell’aprile del 2015».