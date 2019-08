Elezioni vicine, la sinistra colta di sorpresa. L’ironia della Mannoia: «Fate presto»

«A sinistra occorre ora lavorare rapidamente alla costruzione di una proposta alternativa in grado di raccogliere le forze necessarie per impedire un governo ancora più a destra di questo». Come al solito, la sinistra, senza un leader e senza un progetto, viene colta di sorpresa dalla crisi di governo e tenta di rianimarsi in fretta, come dimostra il tweet di Nicola Fratoianni all’indomani della rottura annunciata da Salvini.

Un appello, quello del leader della Sinistra italiana, che viene raccolto immediatamente, ma a quanto pare con una buona dose di ironia, dalla cantante Fiorella Mannoia, che scrive solo due parole: «Fate presto», in risposta alla frase di Fratoianni. Nei giorni scorsi la Mannoia aveva scaricato definitivamente i grillini: «Dopo le promesse fatte, dovrebbero avere la dignità di andare davanti agli elettori e rimettere il mandato. Dovrebbe valere per chiunque. Invece tutti attaccati a quel tanto di potere che sono riusciti a rosicchiare…», era stato il lungo post su Facebook nelle ore successive all’approvazione in Senato del decreto sicurezza bis, grazie ai voti dei senatori M5s.