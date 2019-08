Ecco il sondaggio che terrorizza grillini e il Pd: vola il polo sovranista, FdI all’8%

Continua l’ascesa della Lega e di Fratelli d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio Noto pubblicato su Raiuno in caso di voto anticipato ciò che verrebbe fuori è un Parlamento con un centrodestra dominante. Dati che spaventano i grillini e il Pd che da ogni parte invocano l’inciucio pur di evitare il confronto con gli elettori. La differenza rispetto ai risultati del marzo 2018 è evidente. Già alle europee del 26 maggio scorso gli equilibri si sono modificati profondamente: con la Lega primo partito, seguita da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e l’ascesa di FdI. Ma dopo l’ultima rilevazione Noto Pd e 5S tremano e si mobilitano con appelli disperati pur di non andare al voto.

Sondaggi, la rilevazione Noto

Il sondaggio evidenzia il primato della Lega che continua a crescere e raggiunge il 38% dei voti degli elettori. Sono quasi quattro punti in più rispetto al 34,3% raggiunto alle ultime elezioni europee. Fratelli d’Italia fa un grande salto in avanti e arriva all’8% mentre il partito di Silvio Berlusconi scende al 6,5%. A maggio FdI aveva raggiunto il 6,4 e Forza Italia l’8,7%. Lega e FdI insieme superano il 42%. Mentre l’intero centrodestra unito vola al 52,5% dei consensi. Dati che creano panico tra i grillini e i dem. Si aggrava infatti la crisi del Movimento 5 Stelle: dopo la debacle sulla Tav i suoi consensi scendono al 16,5%. Il Pd, invece, resta nettamente dietro al Carroccio: i dem fanno segnare un 23%. Il partito guidato da Zingaretti guadagna solo lo 0,2% rispetto al risultato delle europee. Un’alleanza Pd-M5S si fermerebbe sotto il 40% dei voti e quindi non avrebbero i numeri per avere una maggioranza in Parlamento. Tramontata l’ipotesi di un’alleanza ora puntano ad accordicchi pur di salvare le poltrone. Secondo il sondaggio gli altri partiti sono all’8%.