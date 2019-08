È morto l’attore Carlo Delle Piane, icona del cinema italiano. Fu Garoffi in “Cuore”

Si è spento a 83 anni Carlo Delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano che ha interpretato 110 film in 70 anni di carriera. Iniziò nel 1948 a 12 anni, quando vestì i panni di Garoffi nel film Cuore dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti.

Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri ha lavorato con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polański, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Steno, Mario Monicelli, Sergio Corbucci, Aldo Fabrizi e Pupi Avati. Proprio con quest’ultimo, cui lo ha legato una forte amicizia, ha girato una quindicina degli oltre cento titoli interpretati.

La particolare conformazione del suo naso è dovuta a un episodio accaduto il 26 ottobre 1946, all’età di 10 anni, durante una partita di calcio, nella quale giocava con il ruolo di ala destra: dopo un poderoso rinvio da parte di un giocatore avversario, il pallone lo colpì diretto in faccia provocandogli la frattura del setto nasale.

Nel 1973 Carlo Delle Piane ebbe un incidente automobilistico e rimase in coma per più di un mese. Si riprese lavorativamente anche grazie all’incontro con il regista Pupi Avati, che ne capì le doti drammatiche e lo scelse per il film Tutti defunti… tranne i morti, che portò Delle Piane a un importante mutamento professionale