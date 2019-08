E due: la Boschi insiste sull’ironia “egizia”: «Io una mummia? Salvini imbalsamato»

La guerra satirica ingaggiata dalla Boschi contro Salvini a colpi di bikini e di freddure dai rimandi archeo-egiziani prosegue: la metafora faraonica deve essere piaciuta davvero molto alla bella Maria Elena che oggi, a distanza di due giorni dal primo round e fresca di direzione Pd, torna ad attaccare il leader della Lega con la già logora metafora su mummie e sarcofagi…

La Boschi insiste con l’ironia necrofila contro Salvini

«Nel giro di qualche giorno è cambiato completamente lo scenario: una settimana fa Salvini sembrava invincibile, oggi è fuori dai giochi… Io sarò una mummia, ma lui mi pare abbastanza imbalsamato», dichiara ridendo della sua stessa battuta l’ex ministra dem al termine della Direzione Pd. Insomma, proprio non deva averla mandata giù la Boschi quella sortita del leader del Carroccio che, evidentemente immune al suo fascino, non ha esitato a definirla “mummia” scatenando una reazione risentita che ancora non accenna a stemperarsi. Tanto è vero che, non paga di aver replicato all’onta postando sui social una sua avvenente foto in bikini con tanto di amiche in costume al seguito, oggi inguainata in un elegante abito nero e circondata dai cronisti, assesta l’ultima, piccata replica.

E infatti, Maria Elena Boschi interpellata sulle prossime fasi della crisi di governo, sorvola faticosamente su protocolli e intese ma approfitta dei microfoni per provocare il suo avversario preferito: naturalmente sempre e con la metafora che le è più congeniale in questo momento, appena aggiornata da riferimenti pirateschi: E tra mummie e sarcofagi, imbalsamati e imbalsamatori, capitani e ultime spiagge, naufragi e barche in tempesta, anche quest’affondo social è postato e pronto a navigare nel mare della Rete e degli insulti…