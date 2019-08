Dramma a Carpi: coppia di anziani si uccide in una camera d’albergo

Per uccidersi hanno usato un consistente quantitativo di insulina e sonniferi. Leonello Lombardi, emiliano di 74 anni, e sua moglie Graziella Possega, 67enne originaria di una famiglia di esuli istriani, entrambi residenti a Carpi. I due si sono suicidati questa mattina in una stanza dell’hotel Gabarda, nella stessa zona in provincia di Modena. I carabinieri agli ordini del capitano Alessandro Iacovelli non escludono al momento nemmeno l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. La stanza nella quale è stata ritrovata la coppia, è stata trovata piena di confezioni di medicinali, in particolare di insulina. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un doppio suicidio legato ai gravi problemi di salute dei due anziani conviventi. In un primo momento, dopo la segnalazione dei gestori dell’albergo di Carpi, alcune agenzie avevano ipotizzato che si trattasse della coppia scomparsa nel piacentino e di cui sono in corso le ricerche.