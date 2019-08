Di Maio vuol vedere l’effetto che fa e spara grosso. E ovviamente lo spread, a nome di chi ha deciso la spregiudicata operazione di governo in corso, mena e si impenna.

Il capo politico dei Cinquestelle ha cominciato la trattativa di governo come un dicci’ qualunque. Un socialista. Insomma, uno di “quelli di prima”. Ricattando, alzando la voce, ma difficile che trovi qualcuno disposto a credere alle sue panzane.

O si fa come dice lui o si va al voto. Ma l’effetto è solo quello di spaventare i suoi. Il Pd gli risponde per le rime, le opposizioni sbeffeggiano il nascituro governo degli sconfitti, gli italiani restano attoniti. Ma non ci illudiamo, la paura delle elezioni è talmente forte che si accorderanno al novantesimo minuto sull’ultima poltrona utile. E se in zona Cesarini Di Maio acciuffa quella da vicepremier giurerà un secondo dopo che il programma è bellissimo…

La trattativa per il Badoglio 2

La trattativa per il Conte Bis, una specie di Badoglio due, sarà estenuante. Ieri è toccato a Di Maio fare la parte di quello che punta i piedi. Poi è toccato a Zingaretti non presentarsi al primo appuntamento fissato. E così via a farsi male e a far male all’Italia.

Giggino non si è accontentato dei dieci punti “imprenscindibili” con cui aveva annunciato la sua disponibilità all’accordo col “partito di Bibbiano” (la citazione è sua). Ieri ha raddoppiato la posta e sono diventati venti, alzando la voce sul conflitto di interessi, sul taglio dei parlamentari e persino annunciando un decreto “già pronto” sulla revoca delle concessioni autostradali. Se avesse messo le dita negli occhi di Conte e Zingaretti avrebbe fatto meno danni. E Mattarella osserva lo spettacolo. Non crediamo che lo giudichi divertente.

Peccato che tutto sia da ricondurre ad una enorme sceneggiata sulla pelle del nostro popolo. Perché le litigate tra aspiranti partner di governo sono una finzione che cesserà con il voto di fiducia. Adesso conta mettere su la squadra e dimostrare chi conta di più nei rispettivi partiti. Renzi infastidisce Zingaretti, i vari outsider vogliono liberarsi di Di Maio. Vince chi resiste.

Di Maio e i decreti sulla sicurezza

Poi si aprirà l’altro conflitto, quello permanente, sul viaggio del governo. Se ne è avuto un assaggio su uno dei punti di più forte conflitto potenziale, la sicurezza. Larga parte del Pd vuole abrogare i decreti di Salvini, Di Maio – che li ha condivisi – vuole solo recepire le limitate modifiche segnalate sa Mattarella. E vogliono portare avanti la legislatura in questa maniera?

Sei mesi e non di più, tanto dureranno se l’opposizione di centrodestra saprà essere più compatta di loro in Parlamento, più determinata con le iniziative nel Paese, più capace di parlare unitariamente all’Italia.

Per ora, negli schieramenti si parlano ancora linguaggi diversi ma il collante del potere potrà far durare di più il governo se nell’opposizione prevarrà la voglia di distinguersi. Attenzione, dunque, perché la partita è delicatissima e non si possono commettere errori. L’Italia disgustata dalla manovra di palazzo esige una reazione coerente dallo schieramento maggioritario che resta quello di centrodestra. Dateci una speranza di vittoria definitiva.