Di Maio sfida Salvini in spiaggia: «Lui in canoa, io in pedalò» (video e foto)

La vera sfida dell’estate Di Maio la lancia a Salvini. Si mette in bella posa. Si fa fotografare in costume. Sale sul pedalò rispondendo alla canoa del vicepremier leghista. Dopo il ciclone mediatico sulle foto in spiaggia del vicepremier, anche lui posta sorrisi e mare. «Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Positano. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora!», scrive Di Maio su Facebook, postando un video che lo ritrae sorridente alle prese con selfie e strette di mano dei villeggianti. Copia conforme dei video e delle foto apparse sul profilo social di Salvini. Dal Papeete al lido Marinella di Positano, dalla canoa al pedalò. La bionda fidanzata di Di Maio è in bikini mozzafiato. E lui si mostra come un modello.

