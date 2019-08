Di Maio scopre l’acqua calda: «Il Pd parla solo di poltrone». Non è mai troppo tardi

La notte ha portato scompiglio. «Il Pd non ci ha mai parlato di programmi o di manovra, bensì solo di ministeri», hanno precisato fonti M5S. «Dopo 4 ore di incontro il Pd non ha ancora chiarito la sua posizione su Conte. È un momento delicato e chiediamo responsabilità, ma la pazienza ha un limite».

«L’Italia non può aspettare. Servono certezze», hanno aggiunto i pentastellati. «Aspettiamo la posizione ufficiale del Pd sul Conte bis. Non c’è chiarezza finora. I dem lo dicano chiaramente, Conte merita rispetto». Di Maio ha scoperto l’acqua calda. E il governo giallorosso parte con il piede sbagliato.

Da parte loro i dem riferiscono che la strada è ancora in salita su programma e contenuti ed emergono differenze, in particolare sulla manovra economica. Ma il veto su Conte è stato superato? «Assolutamente no», si spiega. Prima per il Pd vanno risolti i nodi sul programma e si smentisce che si sia parlato di nomi e ministeri durante l’incontro. Si conferma che Nicola Zingaretti non sarebbe intenzionato a entrare al governo. Quanto a Conte e il suo atteggiamento durante l’incontro: «È stato po’ frenato», si spiega.