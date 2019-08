Delmastro (FdI) sul patto Pd-M5s: “Grillo ha resuscitato Renzi” (video)

«Salvini ha sbagliato i tempi ma con la proposta di voto immediato sul taglio dei parlamentari toglie ogni alibi al M5s». Così il deputato di FdI, Andrea Delmastro nel corso della trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. In merito al ddl costituzionale sulle riduzione dei deputati e dei senatori, Delmastro ha ricordato che «FdI ha votato sempre il taglio dei parlamentari, ma in questa occasione è un colpo pirotecnico del M5s che vuole rimanere incollato alle poltrone». In realtà, ha proseguito il deputato sovranista, il tema è un altro. «Questa alleanza non poteva resistere. Da una parte c’è chi puntava sul reddito di cittadinanza, dall’altra chi chiede la flat tax». La soluzione? Ce n’è una sola. «Restituire la voce al popolo sovrano. Noi sovranisti, a differenza di altri, non vogliamo le manovre di palazzo ma vogliamo restituire democraticamente la parola agli italiani». E su Salvini, Delmastro precisa: «Salvini ha sbagliato i tempi. Giorgia Meloni gliel’ha detto a suo tempo che gli italiani volevano un altro governo». Il deputato di FdI chiosa poi con una allegoria sul colpo di fulmine M5s-Pd. «Con questo bacio vagamente necrofilo di Grillo a Renzi il messaggio non è alzati e cammina, ma alzati e occupa una poltrona che gli italiani ti hanno tolto».