Cucciolo di cane resta incastrato in un tubo: i pompieri lo salvano e scatta l’applauso (video)

Un cucciolo di cane viene salvato dai Vigili del fuoco a Molfetta. Era rimasto i castrato all’interno di un grosso tubo, con la proprietaria in ansia per la sorte del suo cagnolino bianco. Alla fine, quando il cucciolo è stato portato via, è scattato un applauso liberatorio di chi assisteva. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha postato su Facebook il video del salvataggio e ha commentato: “A Molfetta i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un tenerissimo cucciolo, guardate che bello. Fantastici i nostri pompieri, sempre presenti quando c’è bisogno di loro”.