Crisi, Fiorello irresistibile: «Il gatto s’è magnato il topo» (video)

Lega e M5s come gatti e topi. Chi mangia chi ? Facile. La crisi di governo in mano all’ironia di Fiorello è uno spasso. «U Iattu s’ammucca u Surici», scrive in dialetto siciliano. Ma come si fa a fare un governo con i gatti e i topi? Prima o poi il gatto si mangia il topo…». Fiorello in un video pubblicato su Instagram analizza la crisi senza mai fare nomi, ma l’identificazione torna facile. E’ tutto da vedere questo video per la mimica irresistibile con cui Fiorello simula il gatto Salvini e lo squittio dei topini furibondi (cinquestelle). «In tutto questo poi arrivano anche i cani… – dice Fiorello- ma i cani si sa… can che abbaia non morde. I cani, che una volta erano cani… oggi, arrivano, abbaiano ma arriva il gatto e gli fa ‘ma ‘ndo vai’».

Da instagram di Fiorello Stamattina 11/08/19 Pubblicato da ROSARIO FIORELLO FANS CLUB (IL MITICO) su Domenica 11 agosto 2019