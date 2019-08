Conte: per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire (video)

Torna a parlare Giuseppe Conte, da Biarritz, dove è in corso il G7 con i principali leader mondiali e afferma che per lui “la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Una stagione tuttavia che non viene rinnegata da Conte, al quale viene naturalmente chiesto un parere su un eventuale Conte bis.

Il premier dimissionario sul punto ha risposto che “uomini e persone sono secondari, qui si parla di temi e di programmi”. ha quindi spiegato che alcuni punti programmatici erano stati da lui stesso indicati nel discorso al Senato e si è augurato un intenso lavoro da parte dei leader dei partiti per ridare un governo al Paese.