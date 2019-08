Conte cerca e ottiene la benedizione di Bergoglio. Breve incontro col Papa ai funerali del cardinal Silvestrini

Mancava solo la benedizione pontificia al premier incaricato Giuseppe Conte che deve far nascere il governo giallo-rosso. Conte si è infatti recato ai funerali del cardinal Silvestrini ed è riuscito per qualche minuto con Bergoglio alla Basilica Vaticana. Lo conferma il portavoce vaticano Matteo Bruni. “Questo pomeriggio – fa sapere il portavoce in una nota – a margine delle esequie del cardinale Achille Silvestrini, il Santo Padre Francesco ha incontrato brevemente per un saluto il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e con lui ha ricordato con affetto la figura del cardinale”.

La Chiesa guarda con attenzione, cautela, non senza preoccupazione, i vari passaggi delle consultazioni a Palazzo Chigi. Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto nonché presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, afferma che “inevitabilmente è entrata nei nostri discorsi la questione governo. La situazione – afferma all’Adnkronos Santoro anche alla luce della frenata di Luigi Di Maio – è complessa e complicata. Si vede chiaramente dalle ragioni espresse dalle parti che questo accordo sta avvenendo non per un piano politico condiviso ma per evitare di andare alle elezioni. Questo è chiaro”.

Fa ricorso alla cautela anche l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio mons. Giancarlo Perego che ammette però di avere apprezzato il discorso di Conte sul nuovo umanesimo e boccia il ricorso alla piazza di Matteo Salvini.

Il vescovo di Trapani mons. Pietro Maria Fragnelli, infine, con uno sguardo al capitolo migranti, ha lanciato un appello alle istituzioni nazionali e internazionali per sollecitare politiche capaci di fronteggiare “la condizione dei poveri del Mediterraneo”.