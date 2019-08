Ciclismo, Pozzovivo investito da un’auto in allenamento. Addio alla Vuelta

Incidente per Domenico Pozzovivo nel corso di un allenamento sulle strade calabresi in preparazione alla Vuelta di Spagna. Il 36enne della Bahrain-Merida è stato investito nei pressi di Cosenza da una Fiat Grande Punto procurandosi la frattura di una gamba e di un braccio. Il gregario di Nibali, è rimasto a terra, il conducente dell’auto ha prontamente chiamato il 118 e Pozzovivo è stato portato in ambulanza all’ospedale civile dell’Annunziata per ulteriori accertamenti clinici. Reduce dal Tour di Polonia, Pozzovivo sarà quindi impossibilitato a partecipare alla Vuelta, al via la prossima settimana in Spagna e in vista della quale si stava allenando. Ma, soprattutto, vista l’entità dell’infortunio e l’età non più giovanissima, per il corridore di Policoro è a serio rischio il prosieguo della carriera. Il ciclista, subito soccorso, è sempre rimasto cosciente, dal momento dell’impatto al successivo ricovero in ospedale. Da quanto si apprende sarà adesso operato per la riduzione e la composizione della frattura.